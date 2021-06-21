شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 21-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر النفط اختباراً لمستوى 71.70 ويحافظ على ثباته فوقه حتى الآن، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، والذي تبدأ أهدافه باختراق 72.80 لتأكيد الاندفاع نحو 74.00 كمحطة تالية، مع التذكير بأن كسر 71.70 سيضغط على السعر للانخفاض نحو 70.95 ثم 70.15 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 71.00 والمقاومة 74.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد