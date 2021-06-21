شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 21-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الفضة بإيجابية الآن ليقترب من مستوى 26.25، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى ليبقى الاتجاه الهابط فعالاً بقية اليوم، والذي يستهدف مستوى 24.95 كمحطة تالية، مع الانتباه إلى أن اختراق مستويات 26.25 ثم 26.85 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 27.55.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.20 والمقاومة 26.25

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط