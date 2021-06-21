شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 21-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحاول سعر الذهب التعافي وتحقيق بعض المكاسب اللحظية الآن، حيث يتأثر بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، في طريقه لاختبار محتمل للمقاومة المحورية 1800.00، وطالما أن السعر دون هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، يدعمها الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن كسر 1770.00 مطلوب لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو مستوى 1734.10 الذي يمثّل الهدف السلبي التالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1755.00 والمقاومة 1790.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط