شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 21-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات إيجابية متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار الحصول على حافز سلبي يساهم بدفع السعر لكسر 1.3805 وتأكيد استمرار الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات دون 1.3890، بينما يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.3670.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3710 والمقاومة 1.3880

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط