شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 21-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج اليورو مقابل الدولار بإيجابية ليختبر المقاومة المحورية 1.1888 ولا يزال دونها حتى الآن، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً لهذا اليوم، والذي يستهدف مستوى 1.1780 كمحطة سلبية تالية، مع الإشارة إلى أن اختراق 1.1888 سيدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية تبدأ بزيارة مناطق 1.1975.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1770 والمقاومة 1.1930

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط