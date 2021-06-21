شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتمسك بمكاسبه بدعم مجلس الاحتياطي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حافظ الدولار على مكاسب الأسبوع الماضي اليوم الاثنين بعد مفاجأة مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي بدا يميل إلى التشديد النقدي، بينما هوت بِتكوين مع تصعيد الصين حملتها على تعدين العملة المشفرة.

استقر مؤشر الدولار دون تغير يذكر بعد أن قفز 1.9 بالمئة الأسبوع الماضي - أكبر زيادة منذ مارس آذار 2020 - إذ تحدث مجلس الاحتياطي الأمريكي عن نهاية أسرع من المتوقع لسياسة التيسير النقدي البالغ.

ونزل المؤشر، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، قليلا إلى 92.221 من ذروة 92.405 التي بلغها يوم الجمعة، وهو مستوى لم يصله منذ 13 أبريل نيسان.

نال موقف مجلس الاحتياطي المائل للتشديد النقدي من الشهية للمخاطرة، حتى في أسواق الأسهم، بينما عزز العملات التي تُعد ملاذات آمنة مثل الدولار والين الياباني.