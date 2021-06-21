شكرا لقرائتكم خبر عن امتداد حملة الصين على استخراج «بيتكوين» ينخفض بالعملات المشفرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت العملات المشفرة اليوم الاثنين في ظل امتداد الحملة الصينية ضد نشاط استخراج «بيتكوين» إلى مقاطعة سيشوان. وهبطت «بيتكوين» إلى ما يصل إلى 32 ألفاً و288 دولاراً لأول مرة منذ الثامن من يونيو/ حزيران، وكانت في أحدث تعاملات منخفضة 7.9% عند حوالي 32 ألفاً و781 دولاراً.

ونزلت منافستها الأصغر «إثر» إلى أقل من ألفي دولار لأول مرة منذ 23 مايو/ أيار، وذلك بعد تداولها على انخفاض 10% عند 2019.01 دولار.

(رويترز)