201 مليار درهم تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية خلال 2020

أكد راشد لاحج المنصوري، مدير عام «الإدارة العامة لجمارك أبوظبي» أن إمارة أبوظبي تمتلك بنية تحتية ولوجستية قوية وتقنيات رقمية متطورة تعزز موقعها مركزا تجاريا عالميا، موضحا أن التجارة الخارجية غير النفطية لأبوظبي عبر المنافذ الجمركية للإمارة حققت خلال العام الماضي 2020 أكثر من 201.2 مليار درهم توزعت إلى واردات بقيمة 92.5 مليار درهم وصادرات بقيمة 73.46 مليار درهم وإعادة تصدير بقيمة 35.26 مليار درهم.

وقال المنصوري: «أنجزت جمارك أبوظبي أكثر من مليون و93 ألف معاملة جمركية رقمية خلال العام 2020 في ظل أتمتة جميع الخدمات الجمركية وإنجاز العديد من عمليات التخليص الجمركي والمعاملات بشكل رقمي بالكامل».

وأضاف قائلا: «حافظت تجارة أبوظبي الخارجية خلال العام 2020 على تنوع أسواقها العالمية والإقليمية، فجاءت المملكة العربية السعودية في مركز الشريك التجاري الأول لأبوظبي بتجارة بلغت قيمتها أكثر من 44.43 مليار درهم توزعت بين واردات بقيمة 11.47 مليار درهم وإعادة تصدير وصادرات بقيمة 32.97 مليار درهم مما يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكة وأبوظبي.

وحول عدد ضبطيات المواد المخدرة التي انجزتها»جمارك أبوظبي«بالتعاون مع الجهات المعنية خلال العام 2020.. قال المنصوري:»بلغ عدد ضبطيات المواد المخدرة خلال العام الماضي 515 ضبطية في جميع منافذ الإمارة الجمركية مقارنة بـ 1790 ضبطية في 2019، وشملت الضبطيات العديد من المخالفات الجمركية كالمخدرات والمواد الممنوعة والمقيدة.

وأوضح المنصوري أن مفتشو ومراقبو «جمارك أبوظبي» تمكنوا من إنجاز عدد من الضبطيات عبر مهارة لغة الجسد فضلا عن الاشتباه والأجهزة المتطورة للكشف عن المواد الممنوعة والمخدرة ما يعكس اليقظة العالية للكفاءات الوطنية من مفتشي الجمارك في حماية الوطن وإفشال محاولات المهربين.

وأشار إلى أن «جمارك أبوظبي» تعتمد على أحدث الإجراءات والأساليب التي تحبط أي محاولات لإدخال المواد المخدرة عبر جميع منافذ الإمارة الجمركية وبما يتوافق مع أرقى الممارسات العالمية في هذا الصدد، إضافة إلى الدور الرائد للكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة والمزودة بأحدث الخبرات في التصدي للتحديات في مختلف الظروف من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.

وحول أهمية أتمتة كافة خدمات «الإدارة العامة لجمارك أبوظبي» وانعكاسها على تيسير حركة البضائع.. قال المنصوري: «إن أتمتة خدمات الإدارة العامة للجمارك أسهم في تقليص زمن الخدمة على المتعاملين، كما ساهمت في إحداث توفير مالي على المتعاملين حيث قلصت الحاجة لزيارة مركز إسعاد المتعاملين بشكل كبير كما وفرت قنوات للخدمات بشكل متواصل ومن أي مكان».

وأوضح أن أهم ما يميز الخدمات المقدمة من قبل «الإدارة العامة للجمارك» هو وجود تكامل وربط إلكتروني مع جهات قيد وجهات موافقات عديدة تختصر على المتعامل الحاجة للرجوع إلى هذه الجهات من أجل الحصول على الموافقات بالطريقة التقليدية إضافة إلى إنجاز المعاملات الجمركية بشكل رقمي.

وأكد المنصوري أن «الإدارة العامة لجمارك أبوظبي» تركز على تعزيز علاقات التعاون الوثيق مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص من خلال إبرام العديد من الشراكات إضافة إلى دعم مشروع المشغل الاقتصادي المعتمد الذي يسهم في ربط «جمارك أبوظبي» بالهيئات الجمركية عالميا.. بما يصب في صالح المستخدم النهائي من القطاعين العام والخاص من خلال إجراءات جمركية ناجزة وسهلة بما يعزز حركة التجارة ويحافظ على أمن وسلامة المجتمع.

وحول جهود «جمارك أبوظبي» لإسعاد المتعاملين.. قال المنصوريك «إنطلقت جمارك أبوظبي في تحقيق سعادة المتعاملين تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين وإسعادهم، حيث تمثل سعادة المتعاملين هدفا استراتيجيا للإدارة العامة لجمارك أبوظبي وذلك من خلال إدارة متخصصة ضمن هيكلها التنظيمي، ما يؤكد أن سعادة المتعاملين محور رئيس في منظومة جمارك أبوظبي؛ إذ بلغت نسبة رضا وسعادة المتعاملين عن الخدمات الجمركية الإلكترونية 95% خلال العام الماضي 2020».

وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية لتعزيز ريادة «جمارك أبوظبي» عالميا خلال العام 2021.. أفاد المنصوري أنه لدى الإدارة خطة استراتيجية طموحة تعتمد على العديد من المشاريع التطويرية الرائدة التي من شانها تحقيق استدامة العمل الجمركي القائم على الابتكار والابداع في إطار الحرص على تحقيق الرؤية الاستراتيجية المتمثلة في هيئة جمركية رائدة عالمياً لتحقيق المصلحة الوطنية الموحدة وتحقيق مراكز عالمية متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية وذلك ما تحقق بالتعاون مع كافة الإدارات الجمركية على المستوى الاتحادي.

وأضاف: «بهدف تعزيز الشراكات المحلية والعالمية، قامت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بالعمل مع فريق الهيئة الاتحادية للجمارك على إعداد أول خطة جمركية موحدة على المستوى الاتحادي والتعاون مع منظمة التجارة العالمية ومنظمة الجمارك العالمية لتطوير القدرات من خلال مكتب بناء القدرات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية»المشغل الاقتصادي المعتمد - تطبيق اتفاقية التجارة العالمية - إدارة المخاطر والتعاون مع المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات - تطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - الالتزام بالاتفاقيات الاقتصادية ".

(وام)