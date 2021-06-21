شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلي تخرق الفقاعة الصحيّة بسبب مزين للشعر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كويابا - أ ف ب

أقرّ الاتحاد التشيلي لكرة القدم الأحد، خرقه للفقاعة الصحية في مسابقة كوبا أمريكا المقامة حالياً في البرازيل، على خلفية حضور مزين للشعر محلي إلى مقر إقامة أبطال نسختي 2015 و2016 في مدينة كويابا وسط الدولة المضيفة.

وأفاد الاتحاد المحلي للعبة في بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بإقراره «مع الطاقم التقني بخرق الفقاعة الصحية للوفد بعد الدخول غير المرخص لمزين للشعر برازيلي، الذي على الرغم من إبرازه نتيجة كشف سلبية لفحص»بي سي آر«، إلا أنه لم يكن يتوجب عليه أن يخالط اللاعبين».

وأضاف، من دون الإفصاح عن أسماء، أنه «ستتم معاقبة كل الأشخاص المتورطين».

وكان أحد نجوم المنتخب وهو أرتورو فيدال، مع المدافع غاري ميديل، نشر على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر قيام أحد الحلاقين بقص شعره، على ما يبدو في الفندق حيث ينزل منتخب «لا روخا»، وذلك قبل لقاء الأخير أمام بوليفيا 1-صفر الجمعة لحساب منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في البطولة القارية.

وعبّر الاتحاد التشيلي في بيانه عن أسفه لما حصل مقدماً اعتذاره «عن هذه المسألة، ونعلم الجميع أن أعضاء الوفد قدموا نتيجة «بي سي آر» سلبية السبت».

وضمن السياق ذاته، دان مدرب تشيلي الأوروغوياني مارتن لاسارتي تصرف بعض اللاعبين واعتبره نسبياً، معترفاً في الوقت ذاته خلال مؤتمر صحفي افتراضي من ملعب «أرينا بانتانال» أن «هذه الحالة أزعجتني، وهذا أمر طبيعي، بإمكاننا أن نعتبر ما حصل خطأ جسيماً، وقلة حذر، والأمور على المسار الصحيح».

وتابع «يجب دفع الثمن من أجل هذا الخطأ، وأن نكون مثاليين نظراً للحظة التي نعيشها، ونأمل ألاّ ينعكس هذا الخطأ على اللعب بطريقة سلبية».