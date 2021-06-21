شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة المستشفيات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة - مستشفيات السعودي الألماني تطلق تطبيق الحجز عبر الإنترنت والتطبيب عن بعد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت مجموعة مستشفيات السعودي الألماني الإمارات تطبيق الحجز والتطبيب عن بعد عبر الإنترنت في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، و تعتبر هذه الخدمة سهلة الاستخدام ومتاحة للمرضى 24/7 بهدف جعل حياتهم أبسط وأفضل. و بحسب القائمين على التطبيق، فإنه يمكن للمستخدمين حجز وإعادة جدولة وإلغاء مواعيدهم بسهولة، حيث سيتمكن المستخدمون من البحث واختيار الأطباء وفقا للفرع، التخصص، ووقت الموعد المطلوب ، وشبكة التأمين الصحي، ويمكن للمستخدمين أيضا إجراء مكالمة فيديو/ افتراضية مع طبيبهم ويمكنهم اختيار يوم أو تاريخ أو وقت وفقا لراحتهم، وسيتم السماح للمستخدمين باختيار نوع الرعاية التي يحتاجونها، بما في ذلك الرعاية الأولية وطب الأسنان والطب النفسي والرؤية والأمراض الجلدية وغيرها، كما يمكن للمرضى مع التطبيق الطبي السعودي الألماني، التحقيق في ملفاتهم الطبية والتقارير عبر الإنترنت وتاريخ المريض. بعد تحميل جميع مستنداتهم المطلوبة كالهوية، والتقارير الطبية، ووثائق التأمين، كما يمكنهم أيضا تقييم الخدمة مباشرة ما سيساعد و بشكل كبير في تحسين خدمات التطبيق و المستشفى على السواء.

و يضيف القائمون على التطبيق أن الفرق بين تطبيقات الحجز عبر الإنترنت الأخرى و تطبيق السعودي الألماني هو بساطة استخدامه و تمكين المستخدمين في العثور على متخصصين لتلبية مجموعة متنوعة من احتياجات الرعاية الصحية المختلفة، بما في ذلك الرعاية الأولية والأمراض الجلدية وطب الأسنان والطب النفسي وأمراض النساء.

ما يقوله العملاء عن المستشفى السعودي الألماني الحجز عبر الإنترنت والتطبيب عن بعد التطبيق:

و بحسب الاستخدام الأولي للتطبيق من قبل المستخدمين، فقد كانت آراء العملاء تعكس الأثر الإيجابي له من حيث سهولة العثورعلى طبيب وجدولة المواعيد بشكل أسرع من الطرق الأخرى كالحجز على الهاتف، بالإضافة للحصول على نتائج الفحوصات و غيرها من الخدمات.

د. ريم عثمان الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني، علقت على هذا الموضوع، بأن العالم يسير بوتيرة سريعة جدا وكل شيء يتحول للعالم الرقمي و علينا دوما أن نواكب التغيرات الحاصلة و تأمين خدماتنا بما يتناسب مع هذه التغييرات لضمان رضى عملائنا و راحتهم.

