جامعة ولونغونغ في دبي تطرح درجات بكالوريوس بمدة ثلاث سنوات

• بإمكان الطلبة إتمام درجة البكالوريوس في ثلاث سنوات، بدلاً من البرامج الحالية التي تمتد الدراسة فيها لأربع سنوات

• التأهل للحصول على درجة البكالوريوس خلال ثلاث سنوات يعتمد على المنهاج الدراسي في مرحلة الثانوية العامة والدرجات المكتسبة وإجادة اللغة الإنجليزية

• تنسجم الدرجات مع تلك المطروحة في الجامعة الأم، جامعة ولونغونغ في أستراليا



أعلنت جامعة ولونغونغ في دبي، الجامعة الدولية الأولى والجامعة الأسترالية الأعلى تصنيفاً في دولة الإمارات، اليوم أن ما تطرحه من درجات البكالوريوس سينسجم تماماً مع ما تطرحه جامعة ولونغونغ في أستراليا، مما يسمح للطلبة المتميزين أكاديمياً في مناهج دراسية معينة بمرحلة الثانوية العامة بالتخرج في ثلاث سنوات بدلاً من أربع سنوات. وعند التخرج، يحصل الطلبة على درجة من جامعة ولونغونغ في أستراليا معترف بها عالمياً ومعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات.

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030 في الإمارات التي تهدف إلى صياغة نظام تعليمي مبتكر وتزويد أجيال المستقبل بالمعارف والمهارات التقنية والعملية الضرورية للمساهمة بشكل فاعل في دعم الاقتصاد. وتتاح فرصة التخرج في ثلاث سنوات لكافة الطلبة المتميزين أكاديمياً في مناهج دراسية معينة بمرحلة الثانوية العامة. وسيكون بمقدور الطلبة الحاصلين على شهادات CBSE و GCE A level و IB Diplomaو American High School Diplomaالتقدم لجميع برامج البكالوريوس في جامعة ولونغونغ في دبي، باستثناء درجات بكالوريوس الهندسة، التي تمتد الدراسة فيها لأربع سنوات.

وقال البروفسور محمد سالم، رئيس جامعة ولونغونغ في دبي: "بوصفنا مؤسسة تعليم عالٍ تركز على متطلبات المستقبل، فنحن حريصون على مواصلة تحسين وتخصيص عروضنا لكي تلائم متطلبات سوق العمل في وقتنا الحاضر. وتراعي عملية إعادة الهيكلة لشهادات البكالوريوس في الجامعة الاختلاف بين احتياجات الطلبة من أنظمة تعليم ثانوية مختلفة، مما يسمح بالتالي للعديد من طلبة جامعة ولونغونغ في المستقبل بالتخرج بشكل أسرع وبتكلفة أقل".

وأضاف: "سعياً نحو تحقيق المزيد من المرونة، تم تصميم منهج درجات البكالوريوس بحيث يسمح إما بالدخول المباشر إلى درجة البكالوريوس الأسترالية القياسية ومدتها 3 سنوات أو بشكل غير مباشر من خلال برنامج سنة طلبة الجامعة المستجدين. وهذا يتيح للطلبة مزيداً من الوقت للاستعداد لدخول سوق العمل والتخطيط لمساراتهم المهنية المستقبلية، مما يمنحهم السبق في سوق العمل. علاوة على ذلك، وبغرض تزويدهم بأفضلية تنافسية، سيحصل جميع طلبة الجامعة الآن على درجات دولية عالمية المستوى من جامعة ولونغونغ في أستراليا معتمدة محلياً وعالمياً".

ويتيح البرنامج التأهيلي الخاص University Freshman Year للطلبة الذين لا يتأهلون لدخول برنامج السنوات الثلاثة مباشرةً التسجيل في أي برنامج بكالوريوس تقدمه جامعة ولونغونغ في دبي، والذي صُمم لإعداد الطلبة وتزويدهم بالأسس المتينة من أجل النجاح في ما يفضلونه من تخصصات.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع درجات البكالوريوس لدى جامعة ولونغونغ في دبي معتمدة من وزارة التعليم بدولة الإمارات من خلال هيئة الاعتماد الأكاديمي. ويضمن هذا الاعتماد الثقة للطلبة المحتملين وعائلاتهم وأرباب العمل والجهات المعنية الأخرى لكونه يطبق معايير الجودة التي تنسجم مع الممارسات الدولية القائمة، وهي معتمدة عالمياً من حيث معادلة الساعات المقطوعة في الدراسة وفرص استكمال التعليم في الخارج - وهذه ميزة عظيمة للطلبة الذين يطمحون إلى بدء حياة جديدة في الخارج.

ويعتمد التأهل للتسجيل مباشرةً في برامج البكالوريوس ذات الثلاث سنوات على المنهاج الدراسي للطالب في الثانوية العامة والدرجات المكتسبة ومستوى إجادة اللغة الإنجليزية.

• يشترط حصول طلبة CBSE على مجموع 65 بالمائة فما أكثر.

• يشترط حصول طلبة British GCE A level على درجة (CCD) كحد أدنى

• يشترط حصول طلبة American High School Diploma على معدل SAT إجمالي مقداره 1100

• يشترط حصول طلبة دبلوم البكالوريا الدولية على 25 درجة إجمالاً

