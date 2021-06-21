كولومبيا تسقط بالنيران الصديقة

برازيليا -أ ف ب

سقطت كولومبيا بالنيران الصديقة، وفرطت بالتالي بفرصة حسم بطاقتها إلى ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا لمنتخبات أمريكا الجنوبية المقامة في البرازيل، وذلك بخسارتها أمام البيرو 1-2 الأحد في غويانا في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى.

وكانت الفرصة قائمة أمام كولومبيا للحاق بالبرازيل المضيفة الفائزة بمباراتيها الأوليين إلى ربع النهائي، بعدما دخلت لقاء البيرو وفي جعبتها أربع نقاط من فوزها افتتاحاً على الإكوادور 1-صفر ثم تعادلها سلباً مع فنزويلا في مباراة هيمنت عليها تماماً لكنها عجزت عن الوصول إلى الشباك.

لكن البيرو التي منيت بهزيمة قاسية في مباراتها الأولى أمام البرازيل صفر-4، فاجأتها الأحد وعززت حظوظها ببلوغ ربع النهائي بنيلها ثلاث نقاط من مباراتين بفضل هدف عكسي سجله ييري مينا في مرمى بلاده.