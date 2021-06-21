الودائع الادخارية لدى المصارف تتراجع 2.2% بنهاية إبريل .. 437.3 مليار ريال

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تراجعت قيم الودائع الادخارية والزمنية لدى المصارف العاملة في السعودية بنهاية نيسان (أبريل) من العام الجاري إلى 437.3 مليار ريال، مقارنة بنهاية الفترة المماثلة من 2020 البالغة 447 مليار ريال، مسجلة انخفاضا بلغ 2.2 في المائة بما يعادل 9.76 مليار ريال.

وبحسب “الاقتصادية”، فإن الودائع الادخارية والزمنية سجلت أدنى مستوى في نحو عام ونص، وبالتحديد منذ أيلول (سبتمبر) من عام 2019، بعدما سجلت نموا سلبيا للشهر الخامس على التوالي على أساس سنوي.

ويأتي التراجع في الودائع الادخارية تزامنا مع تراجع معدلات الفائدة، حيث دخلت معدلات الفائدة بين المصارف في اتجاه هابط منذ شباط (فبراير) 2019.

وسعرت الفائدة بين البنوك “السايبور” في نيسان (أبريل) الماضي عند 0.79 في المائة، وهي ضمن أدنى مستوى في نحو خمسة أعوام تقريبا، في حين كانت أسعار الفائدة في نيسان (أبريل) 2019 عند 1.22 في المائة، وبذلك تراجعت معدلات الفائدة بين المصارف خلال الفترة بين نيسان (أبريل) 2021 ونيسان (أبريل) 2019 بنحو 43 نقطة أساس.

كذلك انخفضت الودائع الزمنية والادخارية على أساس شهري في نيسان (أبريل) الماضي مقارنة بآذار (مارس) الذي سبقه وبنحو 3.4 في المائة، حيث كانت تبلغ حينها 452.7 مليار ريال بفارق بلغ 15.45 مليار ريال.

وتنقسم الودائع الآجلة والادخارية إلى ودائع الأفراد والشركات وكذلك ودائع الهيئات الحكومية.

وتشكل ودائع الأفراد والشركات نحو 52.7 في المائة من إجمالي الودائع الآجلة والادخارية في المصارف العاملة في السعودية بقيمة 230.5 مليار ريال، مقابل 47.3 في المائة للهيئات والمؤسسات الحكومية، حيث بلغت نحو 206.8 مليار ريال.

وبحسب الرصد، فإن السبب الرئيس في تراجع الودائع الادخارية، انخفاض ودائع الهيئات والمؤسسات الحكومية التي هبطت بنهاية نيسان (أبريل) نحو 4.4 في المائة على أساس سنوي، في حين إن ودائع الأفراد والشركات انخفضت بنحو 0.1 في المائة خلال الفترة.

وتشكل الودائع الادخارية والزمنية نحو 21.9 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية بنهاية نيسان (أبريل) الماضي، مسجلة أدنى نسبة على الإطلاق بحسب البيانات المتوافرة منذ عام 1933، في حين كانت تشكل نحو 24.4 في المائة للفترة المماثلة من العام الماضي.