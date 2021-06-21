شكرا لقرائتكم خبر عن «الياه سات» تعلن نيتها إدراج أسهمها في «أبوظبي للأوراق المالية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الطرح يتيح فرصة للمستثمرين للمشاركة في النمو الاستراتيجي للشركة

ستظلّ «مبادلة» مساهماً رئيسياً في الشركة بعد إدراج 30% من الأسهم

سيتم البدء بعملية الطرح وإدراج الأسهم في الربع الثالث من عام 2021

أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «الياه للاتصالات الفضائية» (الياه سات)، الشركة الوطنية الرائدة عالمياً في مجال تشغيل الأقمار الصناعية، عن نيتها في طرح عام أولي (الطرح) لجزء من أسهمها للبيع (الأسهم)، وإدراج جميع أسهمها للتداول في «سوق أبوظبي للأوراق المالية» (ADX).

وسوف يتضمن الطرح 30% على الأقل من أسهم الشركة المملوكة من قبل شركة «المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ» (المساهم البائع)، وهي شركة مملوكة بالكامل من قبل شركة «مبادلة للاستثمار»، للاكتتاب من قبل أفراد ومستثمرين آخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة (في إطار الطرح المخصص للأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة)، ومن قبل مكتتبين من الشركات والمؤسسات المؤهلة للاكتتاب (في إطار الطرح المخصص للمستثمرين المؤهلين).

وفي هذا الصدد، قال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات بشركة «مبادلة»؛ ورئيس مجلس إدارة شركة «الياه سات»: «تفتخر مبادلة بإنشاء الياه سات، ونموها بفضل خبراء التقنية والكفاءات الوطنية والعالمية العاملين بها، لتصبح شركة وطنية بارزة وإحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال توفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية الثابتة والمتنقلة. وتماشياً مع المهمة الموكلة إلينا بدفع عجلة التطور التقني والتنويع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا نسعى إلى إنشاء منظومة حيوية عالمية المستوى للابتكار والتكنولوجيا، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات إلى أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام. ونعتقد أن طرح أسهم الياه سات للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية، من شأنه تعزيز مساهمتنا في نمو وتنويع وتطور الاقتصاد المحلي».

من جانبه، قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة «الياه سات»: «يمثل إعلان اليوم نقلة نوعية وإنجازاً مهماً في مسيرة الياه سات، حيث نواصل البناء على شراكاتنا المحلية والدولية القوية، والاستثمار في التقنيات الجديدة لتعزيز فرص النمو المستقبلية. ونعتقد أننا نجحنا في بناء سجل حافل بالتميز من حيث أدائنا المالي والتشغيلي طيلة هذه السنوات، ونتطلع لاستقبال مستثمرين جدد يشاركوننا مسيرة نمو الياه سات وتطورها».

تأسست شركة «الياه سات» في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2007 بهدف توفير اتصالات فضائية موثوقة وآمنة حول العالم، ولتلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية. وتعد الشركة اليوم الشريك المفضل لحلول وخدمات الاتصالات المتكاملة عبر الأقمار الصناعية ومركزاً متميزاً للعملاء في القطاعات الحكومية والتجارية، حيث تغطي عملياتها وخدماتها أكثر من 150 دولة عبر خمس قارات.

تفاصيل الطرح

ومن المقرر أن يتم الطرح على شريحتين، تتضمن الشريحة الأولى المكتتبين من الأفراد والمستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما تشمل الشريحة الثانية المكتتبين من الشركات والمؤسسات المؤهلة للاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة من دول أخرى، على أن يتم تحديد سعر طرح السهم من خلال اتباع آلية البناء السعري للسهم بناءً على سجل أوامر الاكتتاب.

ويتم طرح جميع الأسهم من قبل المساهم البائع، والذي يعتبر، قبل الطرح، المساهم الوحيد في شركة «الياه سات». ومن المقرر أن توافق الشركة والمساهم البائع على ترتيبات الإغلاق التي تقيد إجراءات التصرف في أسهم الشركة لفترة زمنية بعد قبول إدراج الأسهم. ومن المتوقع البدء بعملية الطرح ثم إدراج الأسهم في الربع الثالث من عام 2021، وسيتوقف ذلك على ظروف السوق والحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة.

وسيتم نشر تفاصيل الاكتتاب في نشرة إصدار باللغة العربية وإعلان الاكتتاب العام بالنسبة للطرح للشريحة الأولى من المكتتبين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومذكرة طرح دولية باللغة الإنجليزية بالنسبة للطرح للشريحة الثانية من المكتتبين من الشركات والمؤسسات المؤهلة. وسيتم اليوم إصدار كل من نشرة الإصدار للمكتتبين الأفراد والإعلان العام، ومن المتوقع أن تُنشر مذكرة الطرح الدولية في وقت لاحق.

وقد تم تعيين «بنك أبوظبي الأول»؛ و«ميريل لينش إنترناشيونال»؛ و«مورغان ستانلي وشركاه»؛ و«إنترناشيونال بي إل سي»، بصفة المنسقين العالميين المشتركين، كما تم تعيين «بنك أبوظبي التجاري»؛ والمجموعة المالية «هيرمس» في الإمارات العربية المتحدة؛ و«بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود»، بصفة مديري الاكتتاب المشتركين. وتم تعيين «بنك أبوظبي الأول» بصفة بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، كما تم تعيين «بنك أبوظبي التجاري» بصفته بنك تلقي الاكتتاب.

وأقرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لـ«بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود» بأن الطرح متوافق مع الشريعة الإسلامية.