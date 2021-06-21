شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يحقق الهدف السلبي- تحليل - 21-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر الزوج هجومه السلبي بتجاوزه لمستوى تصحيح 23.6% فيبوناتشي المتمثل بمستوى 130.80 لينتقل بذلك للمرحلة السلبية الثانية وليسجل الهدف التالي المستقر عند 130.35.

وصول مؤشر ستوكاستيك حاليا نحو مستوى تشبع البيع يؤكد تعرض السعر لضغوط سلبية جديدة, لنستمر بترجيح سيطرة الميل الهابط لحين الوصول قريبا نحو 129.70 ومن ثم لننتظر واجهته للدعم الإضافي المتمركز عند 128.77.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 130.80 و 129.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط