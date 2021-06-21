شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يتجاوز الهدف-تحليل - 21-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استغل سعر الزوج الضغوط السلبية المتكررة لنلاحظ من الرسم المرفق تجاوزه للهدف الثاني المستقر عند 151.80 ليؤكد بذلك استعداده لاستئناف الهجوم التصحيحي الهابط خلال الفترة القادمة.

سنعتمد بشكل رئيسي على ثبات مستوى 152.90 ليشكل حاجز إضافي أمام التداولات السلبية ولنتوقع بتجميع السعر للعزم السلبي الإضافي, الوصول مباشرة نحو 150.70 و 150.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 152.20 و 150.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط