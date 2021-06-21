شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يتكبد خسائر ملموسة– تحليل - 21-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تكبد سعر البلاتين خسائر ملموسة منذ أن حقق كسر دعم القناة الصاعدة لنلاحظ وصوله بذلك نحو 1028.00 ليقترب من الهدف الرئيسي الأول والمنتظر بالتقرير السابق.

نشير إلى أن الثبات السلبي المتكرر دون الحاجز المتمثل حاليا بمستوى 1115.00 وبتقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بوصوله نحو مستوى تشبع البيع, فإن ذلك يدعونا لترجيح المزيد من السلبية والتي قد تستهدف قريبا مستوى 995.00 و 945.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1070.00 و 1000.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط