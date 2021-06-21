شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يستعيد الاتجاه الصاعد – تحليل - 21-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر النفط تداولات اليوم بإيجابية إضافية ليؤكد استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد وإيقاف التصحيح الهابط الذي سيطر على التداولات الأخيرة، بانتظار اختراق 72.80 لإضافة مزيد من التأكيد على استمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مناطق 74.00 مبدئياً.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد متوقعاً لهذا اليوم بدعم من المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، مع الانتباه إلى أن كسر 71.70 سيضع السعر تحت ضغط سلبي لحظي يستهدف اختبار مستويات 70.95 وقد يمتد إلى 70.15 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 71.00 والمقاومة 74.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد