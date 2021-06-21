شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة دبي توافق على طلب إفلاس «أرابتك» وشركاتها التابعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة «أرابتك» القابضة في إفصاح لسوق دبي المالي، إن محكمة دبي أصدرت قرارها بتاريخ 16 يونيو 2021 وقررت قبول طلب افتتاح اجراءات الإفلاس رقم 4 لسنة 2021 بتاريخ 7/1/2021 من قبل شركة أرابتك القابضة، بالإضافة إلى الشركات التابعة: أرابتك للإنشاءات ذ.م.م – أبوظبي، وأرابتك للإنشاءات ذ.م.م – دبي، والشركة النمساوية العربية للخرسانة الجاهزة ذ.م.م – دبي، وأرابتك بريكاست ش.ذ.م.م – دبي، وشركة صقر الإمرات الكهروميكانيكية – ايفيكو ذ.م.م – أبوظبي، وشركة صقر الإمارات الكهروميكانيكية – ايفيكو ذ.م.م – دبي.

وبحسب الإفصاح الموقع من وليد المقرب المهيري، رئيس مجلس الإدارة، فقد قررت المحكمة تعيين أمناء إجراءات لكل شركة على استقلال. وكلفت المحكمة كل أمين إجراءات بأن يقوم بنشر قرار افتتاح الإجراءات بالنسبة لكل شركة وتحقيق ديونها، وإيداع قائمة وإعداد سجل بالدائنين والقيام بكافة الإجراءات وفقا لأحكام قانون الإفلاس وذلك خلال 35 يوماً من تاريخ الإخطار بالتعيين.

وكلفت المحكمة كل أمين بأن يقوم بإعداد تقرير مبدئي منفصل عن أموال الشركة يتضمن حصراً لأموالها وموجوداتها وحقوقها لدى الغير، بالإضافة إلى حصر لمديريها وأعضاء مجلس إدارتها والشركاء فيها خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب الإفلاس، بالإضافة إلى رأيه حول إدارة أموال الشركة والمحافظة على قيمتها، على أن يودع التقرير المالي المبدئي خلال أسبوعين.

وقررت المحكمة أيضاً وقف جميع الإجراءات القضائية وإجراءات التنفيذ ضد أموال الشركات إلى حين المصادقة على خطة إعادة الهيكلة أو مرور عشرة أشهر على صدور قرار افتتاح إجراءات الإفلاس.

وعلى كل أمين تقديم طلب مستقل للمحكمة في شأن الفوائد التعاقدية إو القانونية.

وحددت المحكمة جلسة 26 يوليو / تموز 2021 لمتابعة الإجراءات وكلفت رئيس مجموعة الأمناء بتنظيم اجتماع تمهيدي مع الأمناء والمحكمة خلال أسبوع ليعرض كل منهم خطة عمله.

وستقوم الشركة بإرسال تقرير دوري حسب تطورات عمل الأمناء لإطلاعكم على المستجدات.