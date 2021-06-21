شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحقق مزيد من المكاسب – تحليل - 21-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار مقابل الفرنك من تحقيق هدفنا المنتظر عند 0.9200 واخترقه ليستقر فوقه، فاتحاً الطريق أمام التوجه نحو محطتنا التالية التي تصل إلى 0.9265، بانتظار مزيد من الارتفاع المتوقع خلال الجلسات القادمة.

المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك يقدّمان إشارات إيجابية تدعم الاتجاه الصاعد المقترح، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم كسر 0.9200 ثم 0.9135 والثبات دونها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9180 والمقاومة 0.9290

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد