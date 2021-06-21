شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحقق الهدف – تحليل - 21-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بملامسة هدفنا المنتظر عند 0.7500 ويضغط سلباً عليه ليتداول دونه الآن، مما يدعم التوقعات بإجراء مزيد من التصحيح الهابط خلال الفترة القادمة، مع التذكير بأن هدفنا التالي يصل إلى 0.7375.

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الانخفاض اليوم، مع الانتباه إلى أن الفشل بالتماسك دون 0.7500 سيقود السعر لتحقيق مكاسب لحظية تبدأ باختبار مناطق 0.7615.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7400 والمقاومة 0.7540

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط