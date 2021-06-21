شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يتعافى – تحليل - 21-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد سعر عقود خام برنت دعم قوي عند مستوى 72.50، ليرتد صعوداً بشكل قوي ويتخطى مقاومة القناة الفرعية الهابطة التي تظهر بالصورة، والتي تشكّل نموذج علم استمراري صاعد يدعم فرص العودة إلى المسار الرئيسي الصاعد من جديد، في طريقه لتحقيق مكاسب تبدأ عند 74.90 وتمتد إلى 76.00.

وبالتالي، سيكون الاتجاه الصاعد متوقعاً للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 73.35 والأهم فوق 72.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 72.50 والمقاومة 75.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد