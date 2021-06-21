شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تستأنف الانخفاض – تحليل - 21-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر الفضة تداولات السلبية ليكسر مستوى 26.25 ويستقر دونه، حيث يقترب من الهدف السلبي المتوقع عند 25.65، ونتوقع تجاوز هذا المستوى وتحقيق مزيد من الانخفاض الذي يصل إلى 24.95.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط متوقعاً خلال الجلسات القادمة بدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن اختراق مستويات 26.25 ثم 26.85 سيوقف السيناريو السلبي ويدفع السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.20 والمقاومة 26.25

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط