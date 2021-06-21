شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يهاجم الدعم – تحليل - 21-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سعر الذهب الانخفاض يوم الجمعة الماضي ليغلق الشمعة اليومية دون مستوى 1770.00، مما يضع السعر تحت مزيد من الضغط السلبي المتوقع خلال الفترة القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 1734.10 كمحطة تالية.

إيجابية مؤشر ستوكاستيك الحالية تفسّر أسباب الافتتاح الإيجابي، بينما يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي أمام السعر، ليدعم التوقعات بالانخفاض اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1800.00 والثبات فوقه سيوقف السيناريو السلبي ويقود السعر لبدء موجة صاعدة جديد تستهدف مستويات 1825.15 ثم 1860.00 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1755.00 والمقاومة 1790.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط