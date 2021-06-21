شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يجتاز الهدف الممتد – تحليل - 21-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي صعوداً بشكل قوي ليتخطى هدفنا المنتظر عند 1.2405 ويستقر فوقه، مع الإشارة إلى أن السعر اختراق مقاومة القناة الرئيسية الهابطة، ليتجه نحو تحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة على المدى القصير والمتوسط.

وبالتالي، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، والأهداف التالية تبدأ بتخطي 1.2500 لتأكيد الاندفاع نحو 1.2650، مع الانتباه إلى أن الثبات فوق 1.2405 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2400 والمقاومة 1.2530

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد