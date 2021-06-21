شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين ينتظر مزيد من الارتفاع – تحليل - 21-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج الدولار مقابل الين ضغط سلبي جديد الآن ليتجه نحو اختبار محتمل لدعم القناة الصاعدة، بانتظار الارتكاز على هذا الدعم لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 111.05 كمحطة تالية.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد بشرط الثبات فوق 109.65 والأهم فوق 109.22.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.30 والمقاومة 110.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد