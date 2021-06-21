شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يواصل تحقيق الأهداف – تحليل - 21-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بتحقيق هدفنا المنتظر عند 1.3805 ويضغط سلباً عليه، ليشير إلى التوجه لتحقيق مزيد من الانخفاض المتوقع على المدى القصير، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو مستوى 1.3670 كهدف سلبي تالي.

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الهابطة يتطلب الثبات دون مستوى 1.3890.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3710 والمقاومة 1.3880

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط