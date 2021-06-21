شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يؤكد الكسر – تحليل - 21-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج اليورو مقابل الدولار من كسر مستوى 1.1888 والثبات دونه، ويبدأ اليوم بميل هابط جديد ليبتعد عن المستوى المذكور، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط، بانتظار زيارة مستوى 1.1780 كهدف رئيسي تالي.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الهابطة المقترحة، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.1888 والثبات فوقه سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لمحاولة التعافي وتعويض الخسائر التي تكبّدها مؤخراً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1770 والمقاومة 1.1930

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط