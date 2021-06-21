شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم اليابانية تقود خسائر مؤشرات الأسهم الآسيوية في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية أولى جلسات الأسبوع على اللون الأحمر اليوم الاثنين مع تراجع معنويات المستثمرين في أسواق المال العالمية وسط المخاوف من تطبيع الفائدة على الأموال الفيدرالية في أعقاب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 حزيران/يونيو والذي تضمن توقعات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة مرتان بحول عام 2023.

بخلاف ذلك، تابعنا منذ قليل إبقاء بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) على سعر الفائدة الأساسي للإقراض لعام ولخمسة أعوام دون تغير عند 3.85% و4.65% على التوالي، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وفي سياق أخر، تتطلع الأسواق في وقت لاحق اليوم إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في ندوة عبر الإنترنت يستضيفها تحالف المصارف متوسطة الحجم لأمريكا.

على الصعيد الأخر، تابعنا الخميس الماضي أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهدي سوجا بأن الحكومة اليابانية ستنهي حالة الطوارئ المفروضة داخل مدينة طوكيو العاصمة بالإضافة إلى المدن والمقاطعات اليابانية الأخرى اعتباراً من أمس الأحد، ويأتي ذلك على أعتاب استضافة اليابان لبطولة الألعاب الأولمبية والتي تم تأجيلها العام الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم والذي أدى لتأجيل العديد من البطولات عالمياً.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثه الجمعة الماضية في تمام 03:31 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 177.11 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,840,223 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الخميس الماضي، أكثر من 2,378 مليون جرعة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 2.55% ليخسر 49.58 نقطة ويصل إلى المستوى 1,896.98، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 3.39% ليخسر هو الأخر 983.21 نقطة ويصل إلى المستوى 27,980.87.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.58% ليخسر 29.59 نقطة ويصل إلى المستوى 5,072.88، كما تراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.26% ليخسر هو الأخر 9.14 نقطة ويصل إلى المستوى 3,515.96.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 1.22% ليخسر 350.83 نقطة ويصل إلى المستوى 28,450.44، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.23% ليخسر هو الأخر 40.25 نقطة ويصل إلى المستوى 3,227.68.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.32% ليخسر 40.06 نقطة ويصل إلى المستوى 12,511.88، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 1.73% ليخسر هو الأخر 127.65 نقطة ويصل إلى المستوى 7,241.20.