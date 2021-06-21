شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 21-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الراجحي (1120) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم بهذا الانخفاض البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لتساعده على اكتساب زخماً إيجابياً لازماً لاستعادة تعافيه، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.82% بما يعادل 2.00 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 104.40، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 115.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 106.00 ومستوى المقاومة 111.60.