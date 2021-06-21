شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبقي الوضع بدون تغيير – تحليل صباحي – 21-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم الأهلي (1180) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، وليظل السهم بهذا الإغلاق مستنداً لخط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، بالتزامن مع استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 53.10، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 58.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 53.10 ومستوى المقاومة 55.80.