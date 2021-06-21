شكرا لقرائتكم خبر عن لازوردى يهاجم مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 21-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم لازوردي (4011) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة الحالي 24.30، محققاً مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.69% بما يعادل 86 هللة، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 24.30، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 25.78.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.58 ومستوى المقاومة 25.78.