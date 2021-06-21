شكرا لقرائتكم خبر عن جاكو يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 21-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جاكو (6020) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ووسط محاولات السهم المستمرة اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.54% ليخسر السهم نحو 50 هللة، وذلك في ظل تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 30.70، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 35.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 30.70 ومستوى المقاومة 35.00.