شكرا لقرائتكم خبر عن جازداكو يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 21-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم جازداكو (6090) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.38% ليخسر السهم نحو 35 هللة، وسط محاولات السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 24.00، ليستهدف مستوى المقاومة 26.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.40 ومستوى المقاومة 26.40.