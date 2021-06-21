شكرا لقرائتكم خبر عن التعمير يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 21-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم التعمير (4150) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، محققاً مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.50% ليكسب السهم نحو 12 هللة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 23.60، ليستهدف مستوى المقاومة 25.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.60 ومستوى المقاومة 25.00.