شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية يظهر المزيد من العلامات الإيجابية – تحليل صباحي – 21-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية (TCSI) في آخر جلساته، محققاً مكاسب بلغت نسبتها 0.11% ليكسب المؤشر نحو 5.46 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لبدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 4,717.82، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 4,909.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 4,717.82 ومستوى المقاومة 4,909.30.