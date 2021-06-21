شكرا لقرائتكم خبر عن نسيج يتعرض للضغط السلبي – تحليل صباحي – 21-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم نسيج (1213) في آخر جلساته، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة موجة تصحيحية هابطة، ليتخطى السهم بانخفاضه الأخير دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعرضه للمزيد من الضغط السلبي، مسجلاً خسائر بتداولاته الأخيرة بلغت نسبتها -1.00% ليخسر السهم نحو ريال واحد.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 95.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 95.10 ومستوى المقاومة 102.00.