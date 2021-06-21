شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للتعليم يهاجم مقاومة محورية – تحليل صباحي – 21-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الوطنية للتعليم (4291) في آخر جلساته، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 56.90، محققاً مكاسب بلغت نسبتها 2.55% بما يعادل 1.40 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبضغاط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 56.90، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 59.96.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 54.90 ومستوى المقاومة 59.96.