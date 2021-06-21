شكرا لقرائتكم خبر عن المتحد (ALMUTAHED) يقترب من الهدف السعري الثاني -تحليل صباحي- 21-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 299 فلس، مقتربا بذلك من هدفه السعري الثاني عند 304 فلس، وفي ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ انطلاق اشارة بيع، لذلك نتوقع انخفاضا في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 293 فلس كمستوى اول ثم 280 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 304 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 297 فلس وبين مستوى المقاومة هو 300 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط