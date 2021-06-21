شكرا لقرائتكم خبر عن بنك وربة (WARBABANK) جني ارباح متوقع -تحليل صباحي- 21-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاحد اولى جلسات الأسبوع الحالي عند ادنى مستوى له خلال الجلسة وهو 259 فلس، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من عمليات جني الارباح للوصول به لمستوى الدعم 252 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 262 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 257 فلس وبين مستوى المقاومة هو 260 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط