شكرا لقرائتكم خبر عن بورتلاند (PCEM) يغلق عند ادنى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 21-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاحد عند ادنى مستوى له خلال الجلسة، حيث اغلق عند مستوى 867 فلس، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، كما اطلق مؤشر ماكد اشارة بيع، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم الهام عند 840 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 890 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 860 فلس وبين مستوى المقاومة هو 871 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط