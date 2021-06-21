شكرا لقرائتكم خبر عن دبي الاولى (FIRSTDUBAI) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 21-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم مرة اخرى خلال تداولات اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 78.70 فلس، وذلك بعدما فشل في الحفاظ على مكاسبه خلال الجلسة حيث سجل ارتفاع بلغ 81.50 فلس، كما اطلق مؤشر استوكاستيك اشارة بيع، لذلك نتوقع انخفاض السهم لمستوى الدعم 66 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 83 فلس



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 75.9 فلس وبين مستوى المقاومة هو 80.8 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط