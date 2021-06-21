شكرا لقرائتكم خبر عن مدار (MADAR) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 21-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق عند مستوى 151 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما نتوقع معه امكانية تراجع السهم لاسفل لمستويات قد تصل الى 140 فلس كمستوى اول ثم 126 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 156 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 147 فلس وبين مستوى المقاومة هو 153 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط