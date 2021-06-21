شكرا لقرائتكم خبر عن مشاريع (KPROJ) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 21-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 161 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد اشارة ايجابية، كما تجاوز السهم مستوى مقاومته السابق عند 157 فلس، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 165 فلس كمستوى اول ثم 178 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 156 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 158 وبين مستوى المقاومة هو 165 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد