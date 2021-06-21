شكرا لقرائتكم خبر عن مواشي (CATTL) ينخفض مرة اخرى -تحليل صباحي- 21-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 184 فلس، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، كما اطلق مؤشر ماكد اشارة بيع، مما يجعل الانظار تتجه لاسفل لمستوى الدعم 180 فلس كمستوى اول خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 188 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 182 فلس وبين مستوى المقاومة هو 185 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط