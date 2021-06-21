شكرا لقرائتكم خبر عن وطنية د ق (NIH) جني ارباح متوقع -تحليل صباحي- 21-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم ليغلق امس الاحد عند مستوى 112 فلس، ليخسر بذلك معظم مكاسبه التي حققها خلال الاسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما نتوقع معه عمليات جني ارباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 96 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 120 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 107.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 115.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط