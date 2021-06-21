شكرا لقرائتكم خبر عن مسيعيد (MPHC) يعوض خسائره خلال الجلسة -تحليل صباحي- 21-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوض السهم خسائره التي حققها خلال جلسة امس الاحد، حيث استهل الجلسة منخفضا عند مستوى1.874 ريال، الا انه اغلق مرتفعا عند مستوى 1.887 ريال، ليستقر بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع ان يعيد السهم اختبار مستوى الدعم 1.84 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.91 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.87 وبين مستوى المقاومة هو 1.90 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط