شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج الدولية (GISS) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 21-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لاسفل كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 1.526 ريال، مصحوبا بانطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من التحرك لاسفل لمستوى الدعم الهام عند 1.45 ريال، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 1.57 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.49 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.54 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط