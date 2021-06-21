شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) جني ارباح متوقع -تحليل صباحي- 21-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر ارتفاعه كما اشرنا مقتربا من هدفه السعري المتوقع عند مستوى7000 نقطة، في ظل استمرار تداول مؤشر القوة النسبية في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستويات قد تصل الى 6900 نقطة كمستوى اول ثم 6700نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 7000 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,948 بينما مستوى المقاومة هو 6,982 نقطة