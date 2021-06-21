شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يستهل الجلسة منخفضا ويغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 21-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل المؤشر تداولات امس الاحد منخفضا عند مستوى 10738 نقطة، الا انه اغلق مرتفعا عند مستوى 10763 نقطة، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول مقارنة بمتوسطها الشهري، ومازال المؤشر تداول بشكل عرضي على المدى القصير ما بين مستوى 10800 ومستوى 10650 نقطة، وسوف يتحدد اتجاه المؤشر القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,727 بينما مستوى المقاومة هو 10,789 نقطة